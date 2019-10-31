استقالة وزير التعليم بحكومة الوفاق الليبية

أعلن وزير التربية والتعليم المفوّض بحكومة الوفاق الوطني الليبية عثمان عبد الجليل استقالته من منصبه.

جاءت الاستقالة في بيان متلفز تلاه الوزير، ونشرته الوزارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأبدى الوزير خلال البيان رفضه للقرار الصادر من المجلس الرئاسي القاضي بفصل وزارة التعليم إلى وزارتين، إحداهما للتعليم العام، والأخرى للتعليم العالي.

وقال عبد الجليل: "لقد تناقشت مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وأطلعته على رفضي لهذا القرار غير الصائب من الناحية الفنية، والذي ليس له أساس علمي، لأن مرحلتي التعليم المتوسط والعالي متصلتان مع بعضهما، ويستوجب ذلك أن يكونا تحت مظلة واحدة، وإن فصل الوزارتين في السابق كان أحد أسباب دمار التعليم لفترة طويلة في ليبيا".

وأضاف: "الرئيس لم يأخد برأيي، وقلت له بوضوح، لو تم اتخاد قرار فصل الوزارتين فلن استمر في عملي، ولهذا أقدّم استقالتي من الوزارة، وأتمنى الحظ الوافر لمن يتولى الوزارتين من بعدي".

وجاءت استقالة الوزير بعد سلسلة من الأحداث، بدأت مع انطلاق العام الدراسي الحالي الذي ترافق مع اعتصام معلمي المدارس في مناطق عديدة من ليبيا، احتجاجاً على عدم زيادة مرتباتهم.

وعقب الاعتصام وبعض الوقفات الاحتجاجية التي قام بها بعض المعلمين أمام مقر المجلس الرئاسي، أصدر وزير التعليم قراراً بفصل 152900 من العاملين بقطاع التعليم، ممن لم يستوفوا أوراقهم بالوزارة، الأمر الذي اعترض عليه ديوان المحاسبة، وزوّد من احتجاجات المعلمين، ودفع السراج لإطلاق وعود بزيادة مرتبات المعلمين، وبحث مسألة منح تأمينات صحية لهم ولأسرهم، بالإضافة لقرار فصل وزارة التعليم.