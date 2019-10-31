«سول» تطالب الأمم المتحدة بتشجيع الشباب على المشاركة في مجهودات نزع السلاح النووي

قدمت كوريا الجنوبية، مشروع قرار إلى لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص تشجيع الشباب على المشاركة في مجهودات نزع السلاح والحد من الانتشار النووي.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن مشروع القرار يهدف إلى تشجيع الشباب على المشاركة بشكل أكثر إيجابية في مشاورات نزع السلاح والحد من الانتشار النووي أو في مراحل صُنع القرارات ذات الصلة في بلدانهم، فضلا عن دعم الجهود المبذولة لإعداد مهنيين في مجال الحد من الأسلحة في المستقبل.

وأوضحت الوزارة أن 60 دولة أخرى انضمت لها بعد تقديم هذا الاقتراح؛ بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان.

من جهته، قال مسؤول بالخارجية الكورية الجنوبية - طلب عدم الكشف عن هويته للصحفيين-: "قدمنا هذا الاقتراح بناءً على رؤيتنا، حيث نرى أن مشاركة الشباب بخصوص نزع السلاح ليست كافية مقارنة بمشاركتهم في مواضيع أخرى مثل البيئة".. مضيفا: "هذا الاقتراح مهم، لأنه يظهر رغبة بلدنا في قيادة هذه المهمة".