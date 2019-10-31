 ميركل تغادر إلى الهند لحضور لقاء بين حكومتي ألمانيا والهند - بوابة الشروق
الخميس 31 أكتوبر 2019 1:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

ميركل تغادر إلى الهند لحضور لقاء بين حكومتي ألمانيا والهند

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
د ب أ
نشر فى : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 1:32 م | آخر تحديث : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 1:32 م

غادرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل برلين، اليوم الخميس، متجهة إلى الهند في زيارة تستمر يومين.

ويرافق ميركل في زيارتها العديد من الوزراء، حيث من المقرر أن تشارك في لقاء يضم أعضاء من حكومتي ألمانيا والهند.

ومن المنتظر أن توقع ميركل العديد من الاتفاقات خلال اللقاء التشاوري الخامس بين الحكومتين في العاصمة الهندية نيودلهي.

وتركز المباحثات على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إضافة إلى عدد من القضايا، على رأسها الابتكار والرقمنة وحماية المناخ والتنمية المستدامة، وكذلك قضايا تتعلق بالسياسة الأمنية.

وتسعى المستشارة لتكثيف التبادل التقني مع الهند، وهو ما أوضحته في رسالة مصورة نشرت السبت الماضي.

وستتطرق ميركل خلال الزيارة إلى عدد من القضايا، على رأسها، "المدن الذكية" و الطاقة المتجددة والأشكال الجديدة للحركة والانتقال.

يشار إلى أن ألمانيا أكبر شريك تجاري للهند في الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميركل في وقت سابق، مشيرة لزيارتها للهند: "نسعى للاستمرار في توطيد علاقاتنا الثنائية، والتعلم من الهند ولكن في الوقت ذاته إفساح مجال في الهند أمام تقنياتنا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك