بينسيتش تتأهل للمربع الذهبي في البطولة الختامية للموسم بعد انسحاب بيرتنز

صعدت السويسرية بليندا بينسيتش إلى الدور قبل النهائي بالبطولة الختامية لموسم تنس السيدات، المقامة حاليا بمدينة شينزين الصينية، بعدما انسحبت الهولندية كيكي بيرتنز خلال مباراتهما اليوم الخميس في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الحمراء.

واحتسبت بينسيتش فائزة في المباراة ليكون الفوز الأول لها خلال أربع مباريات أمام كيكي بيرتنز، التي انسحبت بسبب وعكة صحية، وذلك عندما كانت بينسيتش متقدمة 7 / 5 و1 / صفر.

ولم تحقق بينسيتش /22 عاما/، التي تشارك في البطولة الختامية للمرة الأولى، أي انتصار خلال مبارياتها الثلاث السابقة أمام بيرتنز، التي حلت مكان اليابانية ناومي أوساكا في البطولة، بعد أن انسحبت أوساكا أمس الأول الثلاثاء بسبب إصابة في الكتف.

وتلتقي بينسيتش في الدور قبل النهائي، الأوكرانية ايلينا سفيتولينا، بينما تنتظر الأسترالية أشليه بارتي الفائزة من المباراة المقررة غدا الجمعة بين الرومانية سيمونا هاليب والتشيكية كارولينا بليسكوفا.

وقالت بينسيتش في تعليقها على انسحاب بيرتنز "أشعر بالأسف حقا، أعتقد أنها ربما استنفدت طاقتها، فهي نهاية الموسم ونحن جميعا نشعر بالإنهاك... أشعر بالسعادة للمستوى الذي قدمته في المجموعة الأولى، وكذلك بالتأهل إلى الدور قبل النهائي. كنت أحلم بذلك عندما كنت أعاني من إصابة. لقد جنيت ثمار العمل الجاد."