 سفير إسبانيا بالقاهرة يشهد إعادة افتتاح مكتبة معهد ثربانتس بالإسكندرية - بوابة الشروق
الخميس 31 أكتوبر 2019 11:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

سفير إسبانيا بالقاهرة يشهد إعادة افتتاح مكتبة معهد ثربانتس بالإسكندرية

مكتبة معهد ثربانتس بالإسكندرية
مكتبة معهد ثربانتس بالإسكندرية
أ ش أ
نشر فى : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 11:30 م | آخر تحديث : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 11:30 م

شهد سفير إسبانيا بالقاهرة رامون خيل كاساريس اعادة افتتاح مكتبة معهد ثربانتس بالإسكندرية مساء اليوم الخميس، والتي أطلق عليها اسم الشاعر الإسباني الكبير خايمى خيل دي بييدما، أحد أهم شعراء إسبانيا، وسط حضور قناصل الدول العربية والأجنبية وعدد كبير من القيادات والمثقفين.

وأكد سفير اسبانيا بالقاهرة علي قوة العلاقات الإسبانية المصرية، مشيراً إلى أهمية ومكانة الإسكندرية.

من جانبه، شدد مدير معاهد ثربانتس لويس جارثيا مونتيرو علي العلاقات الوطيدة التي تربط مصر وإسبانيا، مثمناً قيمة الإسكندرية ومكانتها الثقافية والحضارية الهامة والتشابه مع برشلونة عاصمة الثقافة في إسبانيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك