سفير إسبانيا بالقاهرة يشهد إعادة افتتاح مكتبة معهد ثربانتس بالإسكندرية

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شهد سفير إسبانيا بالقاهرة رامون خيل كاساريس اعادة افتتاح مكتبة معهد ثربانتس بالإسكندرية مساء اليوم الخميس، والتي أطلق عليها اسم الشاعر الإسباني الكبير خايمى خيل دي بييدما، أحد أهم شعراء إسبانيا، وسط حضور قناصل الدول العربية والأجنبية وعدد كبير من القيادات والمثقفين.

وأكد سفير اسبانيا بالقاهرة علي قوة العلاقات الإسبانية المصرية، مشيراً إلى أهمية ومكانة الإسكندرية.

من جانبه، شدد مدير معاهد ثربانتس لويس جارثيا مونتيرو علي العلاقات الوطيدة التي تربط مصر وإسبانيا، مثمناً قيمة الإسكندرية ومكانتها الثقافية والحضارية الهامة والتشابه مع برشلونة عاصمة الثقافة في إسبانيا.