شدد حسام عاشور لاعب وسط وقائد الأهلي على فخره واعتزازه بمسيرة بطولاته مع الفريق، متحدثا في الوقت ذاته عن إمكانية تجديد تعاقده مع النادي، والذي سينتهي في يونيو المقبل.

وصرح عاشور عبر قناة (إم بي سي مصر)، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس: "لماذا يحزن البعض من الحديث عن بطولاتي، لا أقارن نفسي بأحد بل أترك الناس تتكلم".

وأضاف "لا أكيد أحدا أو أستعرض ولا أفتعل مشكلة، بطولاتي واقع حدث بالفعل، ولم يتحقق هباء بل تعبت كثيرا لأصل لما حققته، إنه نتاج مجهود وإصرار وتعب 14 سنة، أركز في عملي وتدريبي بالأهلي ثم الإنجازات التي حققتها".

وعن إمكانية تجديد تعاقده مع الأهلي، رد "لا أضع خطة لنفسي، وأترك التدبير لله، سيدبرها لي أفضل مني، سألعب حتى الاكتفاء، وأنا من سأحدد موعد اعتزالي، عندما أقتنع من داخلي بعدم القدرة، وأنا حتى الآن قادر وأتدرب جيدا".

وأشار "الكلام عن تجديد تعاقدي سابق لأوانه، أنا موجود بالأهلي، ويتبقى 7 أشهر على نهاية تعاقدي، ولا نعلم ما سيحدث غدا، فالأمور تتغير بين يوم وليلة".

وواصل حسام عاشور "لدي إصرار وعزيمة لا يمكن لأحد يتخيلها، وأجتهد للمشاركة أساسيا من جديد أشارك أساسيا 14 عاما، لذا لابد من الغل والإصرار والعزيمة للعودة، إذن استكفيت وانتهى الأمر".

واستطرد "الأمل في الانضمام للمنتخب موجود، لأن الباب مفتوح للكل، ولكن عندما كنت لاعبا عمره 23 سنة لم يختارني كابتن حسن شحاتة، رغم تقديم مستوى مميز، لذا فرصتي صعبة، ولكن لدي إصرار ويقين على الانضمام في أي وقت".

وأتم تصريحاته "أهنئ كابتن محمود الخطيب بعيد ميلاده، إنه قيمة وقامة وأسطورة كبيرة، فهو يمثل تاريخ النادي الأهلي، والكل يحبه ويحترمه وأتمنى له الشفاء وأن يكون أفضل واحد في الدنيا ويعود مجددا لأننا نفتقده كثيرا، ولا نراه منذ فترة، لقد تعودنا على اللقاء به في النادي".