الجامعة الامريكية بالقاهرة تطلق نادي للصحفيين والاعلاميين

افتتح رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرانسيس ريتشاردوني مساء اليوم الخميس، نادي الجامعة الأمريكية للصحفيين والإعلاميين.



وقال ريتشاردوني - في كلمة خلال الافتتاح - إن رسالة الصحافة والإعلام مهمة للغاية، وأن التعاون مع الصحافة والإعلام أمر مفيد ومثمر، مشيرا إلى أن هذا العام كان مثمراً، بعدما احتفلت الجامعة الأمريكية بمرور مائة عام على إنشائها، وشهدت افتتاح المركز الثقافي بالتحرير.



وأضاف أن التعاون مع الجامعات الحكومية أثمر في العديد من المجالات وأنه تم إنشاء 11 مركزا مهنيا لتطوير الخريجين، وأنه تم إبرام بروتوكولات تعاون مع جامعات الاسكندريه وزويل والنيل.



ولفت إلى أنه خلال شهر فبراير المقبل سيكون هناك عروض وأنشطة في إطار احتفالات مئوية الجامعة بمشاركة الملكة رانيا العبدالله.



من جهته قال الرئيس الأكاديمي للجامعة الامريكية الدكتور ايهاب عبد الرحمن إن هذه المبادرة تستهدف الربط بين التعليم والمؤسسات المهنية ووسائل الإعلام في مصر، موضحا أنه يتم التركيز على خمسة محاور أهمها جودة التعليم وتشجيع الابتكار والتأهيل لسوق العمل وتعليم الطلاب كيفية خلق وظائف وربط المحتوى التعليمي بسوق العمل موضحا أن المشروعات التي يدعمها أثمرت نجاحات متميزة لعديد من الطلاب والخريجين.



من جهتها أكدت نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب الدكتورة دينا برعي أن الجامعة تقدم 40 % منح للطلاب وتتيح فرصا للشباب المتفوق، وأنه يتم دعم هذه المنح سنويا بنحو 24 مليون دولار وتقدم 20 منحة سنوية لطلاب الثانوية العامة إلى جانب تقديم منح للأنشطة الرياضية والثقافية.



حضر الاحتفالية نخبة من الكتاب والصحفيين والإعلاميين ولفيف من الأساتذة وعمداء الكليات ونخبة من أعضاء هيئة التدريس حيث يقدم النادي لأعضائه مجموعة من الخدمات مثل حضور بعض الفعاليات وورش العمل الخاصة ودعوات للعروض المسرحية والأفلام والمعارض وتخفيضات على الكتب بمنافذ بيع دور نشر الجامعة الأمريكية.