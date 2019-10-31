 طوكيو تكشف عن «القطار الطلقة» الجديد - بوابة الشروق
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طوكيو تكشف عن «القطار الطلقة» الجديد

طوكيو - أ ش أ
نشر فى : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 10:38 ص | آخر تحديث : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 10:38 ص
كشفت شركة حديد وسط اليابان، عن مجموعة من الصور الخاصة بأحدث طراز من "قطار الطلقة" الذي يدخل الخدمة في هيئة السكك الحديدية.

وتبدو مقدمة القطار الجديد "لأت 700 أس" على شكل أنف مدبب لمزيد من السرعة في الحركة مقارنة بالطراز الحالي "أن 700"، وهو قادر على السير بسرعة 360 كيلومترا في الساعة.

ومن المقرر أن يدخل القطار الجديد الخدمة في منتصف العام المقبل على خط توكايدو شينكانسن الذي يربط بين طوكيو وأوساكا.

وتوفر عربة الدرجة الأولى "العربة الخضراء" مساحة للساقين تزيد بنسبة 15% على الطراز الحالي. كما تضم عربات القطار أماكن للمقاعد المتحركة لذوي الإعاقة ومكانا لحفظ الأمتعة فوق المقاعد.

ومن المقرر فتح الحجز على مقاعد القطار الجديد في شهر مايو من العام الجديد.

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