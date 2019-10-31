 منوتشين: أمريكا تحتفظ بقائمة عقوبات على تركيا لاستخدامها عند الضرورة - بوابة الشروق
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منوتشين: أمريكا تحتفظ بقائمة عقوبات على تركيا لاستخدامها عند الضرورة

ستيفن منوشين
ستيفن منوشين
(رويترز)
نشر فى : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 1:12 ص | آخر تحديث : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 1:12 ص

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يوم الأربعاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحتفظ بقائمة عقوبات خاصة بتركيا لاستخدامها في حالة الضرورة لكنها راضية حتى الآن عن وقف إطلاق النار في سوريا الذي ساهم في رفع عقوبات سابقة.

وقال منوتشين في مقابلة أجريت معه في السعودية إن قائمة الأهداف الإضافية جرى تعديلها كي يحملها مايك بنس نائب الرئيس إلى أنقرة للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار.

وأضاف أن الولايات المتحدة كانت ستفرض عقوبات مالية إذا لم تكلل المباحثات بالنجاح.

وقال منوتشين ”الإجابة هي أننا ما زلنا نحتفظ بالقائمة. ليس هناك ما يدعوني للاعتقاد بأننا سنحتاج إلى استخدامها.. أعتقد أننا راضون عن الطريقة التي تسير بها الأمور“.


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