وزير إسرائيلي يزور اليونان ويعرض خطة لربط موانئ البحر المتوسط بدول الخليج عبر إسرائيل

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يجري وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، محادثات في اليونان اليوم الخميس تركز على القضايا الثنائية والإقليمية.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، فإن كاتس سيقترح على اليونان "الانضمام إلى المبادرة الإسرائيلية لتقديم مساعدات إنسانية للأكراد في شمال سوريا، كما سيعرض على محاوريه الاندماج في مبادرة (سكك السلام) لربط موانئ البحر المتوسط بدول الخليج بواسطة شبكة من السكك الحديدية عبر إسرائيل".

وشهدت العلاقات بين الجانبين ازدهارا في السنوات الأخيرة، حيث يتعاونان في مجالات الأمن والتنقيب عن الغاز في عرض البحر المتوسط، كما يجري جيشا الجانبين تمارين مشتركة.

ووفقا للخارجية اليونانية، فإن محادثات الجانبين ستركز على القضايا الدفاعية والطاقة، إلى جانب آخر التطورات في البحر المتوسط والشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يختتم كاتس الزيارة غدا.