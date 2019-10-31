مجلس النواب الأمريكي يمرر قرارا بشأن خطوات تحقيق بالتقصير بحق ترامب

الإعلامي محمد على خير يعتذر عن تعلقيه على إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء

عبد الله النجار عن «الأحوال الشخصية»: لن يستطيع أي مشرع الإتيان بقانون يُسلم به الرجال والنساء