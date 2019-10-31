 مجلس النواب الأمريكي يمرر قرارا بشأن خطوات تحقيق بالتقصير بحق ترامب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس النواب الأمريكي يمرر قرارا بشأن خطوات تحقيق بالتقصير بحق ترامب

واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 5:53 م | آخر تحديث : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 5:53 م

تبنى مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس قرارًا بشأن الخطوات التالية من تحقيقه بالتقصير بحق الرئيس دونالد ترامب.


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