تحدث حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، عن كواليس ترشيحه للانضمام إلى ناشئي الزمالك، مشيرًا إلى نجاحه في اختبارات ناشئي الأهلي أكثر من مرة إلا أن بعض الظروف كانت عائق أمام انضمامه للأحمر.

وقال "الشحات"، في تصريحاته التلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عبر قناة النادي الرسمية "الأهلي": "نجحت في اختبارات ناشئي الأهلي أكثر من مرة، لكن في كل مرة أتوقف عن استكمالها نظرا لمغالاة نادي مدينة نصر الذي كنت ألعب ضمن صفوفه في المطالب المالية".

وأضاف، اللاعب الأغلى في تاريخ الأهلي، بعد انضمامه من العين الإماراتي في يناير الماضي مقابل 5 مليون دولار: "كنت أذهب للاختبارات تحت إلحاح شديد من أمي، واستجبت لرغبتها حتى لا تحزن، لقد كانت تحفزني دائما بشراء هدايا لي، وقلت لها: لا تحزني يوما ما سأنضم للأهلي".

وأشار إلى ترشيحه للانضمام لناشئي الزمالك، قائلا: "كان حسام وصفي والد أحمد حسام ميدو، مديرا للكرة وإداري بنادي مدينة نصر، وكان دائم التحفيز لي وزملائي بجوائز مالية كلما سجل أحدنا عددا معينا من الأهداف، وكان معجبا للغاية بمستواي، ورشحني للانتقال إلى ناشئي الزمالك".

وتطرق "الشحات"، للكشف عن كواليس التقاط صورة له مع أسطورة القلعة الحمراء ، محمد أبوتريكة، قائلًا: "كنت حينها أبلغ 14 أو 15 عاما".

وأوضح: "كان أبوتريكة حينها يصور إعلانا تليفزيونيا في نادي مدينة نصر، وصممت على الانتظار طويلا حتى التقط معه صورة تذكارية ووقع لي على قميص "ميدو" رقم 9 في مارسيليا، الذي أهداه لي كابتن حسام وصفي".

وواصل الشحات "إنها ذكرى لا تنسى، وصورة للتاريخ، لقد انتظرت ما يقرب من شهر ونصف لأحصل على صورة من هاتف صديقي، فلم أكن حينها أملك هاتفا، وذهبت إلى المدرسة خصيصا ليرى زملائي صورتي مع أبوتريكة".

لم يتوقف الترابط بين حسين الشحات وأبوتريكة عند مجرد هذه الصورة التذكارية، بل أكد الشحات: "لقد تلقيت مكالمة منه بعد أول مباراة لي مع نادي العين الإماراتي في كأس العالم للأندية".

وأردف "لقد هنأني على الأداء وتمنى لي التوفيق، وبعد انتقالي للأهلي، يكفيني المنشور الذي كتبه أبوتريكة عني".