الدستورية العليا بألمانيا ترفض التماسا بشراء السندات الجديدة للمركزي الأوروبي

رفضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا التماسا عاجلا بشراء السندات الجديدة للبنك المركزي الأوروبي اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل.

وقال قرار المحكمة الذي صدر أمس الأربعاء وأعلن اليوم الخميس في كارلسروه إن إصدار تشريع مؤقت لن يكون ذا طبيعة مؤقتة فيما بعد، ثم إن هدف المشتريات قد يصبح من خلال ذلك محدودا للغاية، كما أن هناك قرارا بشأن البت في عدة دعاوى دستورية ضد شراء السندات صار إصداره وشيكا.

وهناك عدة دعاوى ضد برنامج شراء السندات بالبنك المركزي الأوروبي مرفوعة منذ فترة طويلة في كارلسروه، وتم النظر في بعضها نهاية يوليو الماضي.

وجاء الالتماس العاجل من عدد من المدعين يمثلهم خبير الشؤون المالية ماركوس كيربر، ويريدون التوصل إلى تحرير البنك المركزي الألماني للمشاركة في هذه العمليات.

وكان البنك المركزي الألماني ضخ نهاية 2018 حوالي 6ر2 بليون يورو في الأسواق لدعم التنمية في منطقة أوروبا والحيلولة دون ارتفاع التضخم.