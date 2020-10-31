البنتاجون يعلن إنقاذ مواطن أمريكي اُختطف في النيجر

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان قيام القوات الأمريكية في نيجيريا اليوم السبت بإنقاذ مواطن أمريكي كانت مجموعة مسلحة قد اختطفته في النيجر المجاورة.

وقال جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاجون: "نفذت القوات الأمريكية عملية إنقاذ رهينة خلال الساعات الأولى من صباح 31 تشرين أول/أكتوبر في شمالى نيجيريا لتحرير مواطن أمريكي أختطفته مجموعة من الرجال المسلحين كرهينة".

وأضاف: "هذا المواطن الأمريكي آمن وهو الآن في رعاية وزارة الخارجية الأمريكية. ولم يصب أي فرد عسكري أمريكي خلال العملية".

وفي حين أن البيان لم يشر إلى اسم المواطن فإن شبكة "ايه بي سي نيوز" قالت إنه يدعى فيليب والتون.

كان ستة مسلحون قد اختطفوا والتون في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء من منزله في قرية ماسالاتا القريبة من بلدة بيرني-نكوني، الواقعة شمال الحدود مع نيجيريا.

وقالت السلطات المحلية آنذاك لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنها تفترض أن الخاطفين جاءوا عبر الحدود من نيجيريا، حيث تم سماعهم يتحدثون لغتى الهوسا والإنجليزية.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها. وتضم المنطقة جماعات إسلامية ومتمردة مختلفة بما في ذلك بوكو حرام في نيجيريا ولكن الخطف مقابل المال شائعا أيضا.

وقال مسؤولون محليون في النيجر إن والتون يعيش في مسالاتا مع زوجته وطفله ووالده منذ العام الماضي.