العشري مديرا للمركز الإعلامي بجامعة طنطا للعام الرابع

أصدر الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، اليوم السبت، قرارًا بتجديد تكليف الدكتور وليد العشري، الأستاذ المساعد بشعبة الصحافة بكلية التربية النوعية، مديرًا للمركز الإعلامي للجامعة للعام الرابع على التوالي، وذلك لمدة عام إلى جانب عمله الأصلي.

وتخرج الدكتور وليد العشري من كلية التربية النوعية بجامعة طنطا عام 1998 بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، ثم عين معيدًا بكلية التربية النوعية عام 1999، ليحصل بعدها على درجة الماجستير في الصحافة بتقدير امتياز من جامعة طنطا عام 2005.

وفي عام 2008 حصل على بعثة حكومية كاملة على نفقة الحكومة المصرية لمدة أربع سنوات لدراسة الدكتوراة في فرنسا، ليحصل بعدها في عام 2013 على درجة الدكتوراة في الصحافة الإلكترونية والإعلام الجديد من جامعة ليون بفرنسا بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، ليعمل بعدها مدرسًا بشعبة الصحافة بقسم الإعلام التربوي بالكلية اعتبارًا من عام 2014.

كما حصل العشري في عام 2019 على مهمة علمية إلى فرنسا لمدة 6 أشهر في إطار استكمال أبحاث ما بعد الدكتوراة تخصص الصحافة والإعلام الجديد، ليحصل بعدها على درجة أستاذ مساعد صحافة من قبل اللجنة العلمية الدائمة "إعلام" لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.