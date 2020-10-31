علاء السقطى: التأجير التمويلى للوحدات الصناعية يدعم المشروعات الصغيرة

توقع علاء السقطى رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة زيادة عدد المصانع الجديدة خلال الفترة المقبلة بدعم من الحوافز الكبيرة التى أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة خاصة فيما يتعلق بالمجمعات الجاهزة.

وأضاف السقطى، أن تشجيع الشباب على تدشين المشروعات الصغيرة ودعم صغار المستثمرين من قبل الدولة، سيعمل على زيادة معدلات النمو وتقليل فاتورة الواردات بشكل كبير وهو ما سيدعم الموازنة العامة للدولة.

وأوضح أن إتاحة عدة نظم للتخصيص منها الإيجار لعشر سنوات قابلة للتجديد متوسط قيمة ايجارية 21 جنيها للمترالمربع مع إلغاء مصاريف التخصيص والرسوم سيدفع الكثير من الشباب على الاستثمار والتوسع.

ولفت السقطى إلى أن الرسوم والاجراءات كانت وما زالت من أهم العوائق التى تواجه المستثمرين خلال الفترة الاخيرة، وإلغاء وتخفيض تلك الرسوم وتقليل عدد الاجراءات هو خطوة على الطريق الصحيح وبداية قوية جدا لزيادة حجم المشروعات الصغيرة فى مصر.

وتابع السقطى أن تلك المحفزات ستعمل على تحقيق التكامل الصناعى، كما انها ترفع تنافسية المنتج المحلى بشكل كبير. فى الاسواق الخارجية وهو ما يرفع معدلات التصدير والانتاج.

وقال السقطى إن اتاحة استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجارى للمتقدمين، امر ينعش مناخ الاستثمار ويسهم فى ىجذب رءوس اموال جديدة إلى السوق ومع ما سيعمل على انخفاض معدلات التضخم والبطالة فى السوق.

وأكد السقطى أن خصم قيمة الإيجار من القيمة الإجمالية للوحدة فى حالة الرغبة فى تملك الوحدة الصناعية يفتح شهية صغار المستثمرين ويدعم عملية التصنيع فى مصر.