ختام فعاليات الدورة التدريبية لتخريج الدفعة الأولى من المدربين بجنوب سيناء

اختتمت اليوم السبت، فعاليات الدورة التدريبية التي نظمها المركز العربي الأوربي للشباب والتنمية، بمنتدى شباب طور سيناء بمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء، لتخريج الدفعة الأولى من المدربين، ضمن البرنامج التدريبي " Mastar Tralner " بقيادة خالد الشافعي، رئيس إدارة المركز العربي الأوربي للشباب والتنمية.

وشارك في البرنامج مجموعة من الشباب والفتيات من مختلف المحافظات المصرية.

وقال خالد الشافعي، رئيس إدارة المركز العربي الأوربي للشباب والتنمية، في تصري له اليوم السبت، إن البرنامج التدريبي استمر على مدار 5 أيام، بحضور 26 متدرب من 12 محافظة على مستوى الجمهورية، لإعداد كوادر قادرة على التدريب في كافة التخصصات ومجالات العمل المختلفة.

وأوضح أنه جرى اختيار الشباب والفتيات المشاركين في البرنامج التدريبي، طبقًا لمعايير محددة منها الخبر السابقة في مجال التدريب، والاستعداد ليكون مدرب، يتمتع بشخصية قيادية قادرة على التأثير في الأخرين.

وأكد رئيس إدارة المركز العربي الأوربي، أن هذا البرنامج يهدف إلى إعداد مدربين على أعلى مستوى في مصر والشرق الأوسط، وضم البرنامج طرق التدريب على المهارات المختلفة، منها إعداد الحقائب التدريبية، ومهارات المدرب، و كيفية التعامل مع المؤسسات التدريبية، وطرق إدارة الجلسات التدريبية، والتيسير والتقييم.

وأشار إلى أنه جرى تنظيم يوم كشفي للمشاركين، بمنطقة رأس رايا بالقرب من قرية الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء.

وأعرب الشباب المشاركين في البرنامج التدريبي عن سعادتهم بالمشاركة في البرنامج، لكونه ساعد على تنمية مهارتهم المختلفة، مؤكدين أنهم أصبحوا قادرين على تنفيذ برامج تدريبية للتنمية المهنية في كافة مجالات العمل المختلفة.

وفي نهاية البرنامج جرى توزيع الشهادات على المشاركين.