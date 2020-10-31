بورصة شانغهاي تطلق خدمة نظام دولي لشراء الغاز الطبيعي المسال عبر الإنترنت

أطلقت بورصة شانغهاي للنفط والغاز، وهي مركز وطني لتجارة الطاقة في الصين، أمس الجمعة، خدمة مناقصات دولية لشراء الغاز الطبيعي المُسال عبر الإنترنت.

وبسحب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شنيخوا)، تعتبر هذه الخطوة أحدث خطوة لتلبية طلبات الشراء والمبيعات لكيانات سوق الغاز الطبيعي المسال في الأسواق المحلية والأجنبية.

وأعلنت شركتا "سينوبك" و"سنووك"، عملاقتا النفط والغاز الصينيتان، مناقصة شراء على نظام تجارة الغاز الطبيعي المسال الدولي عبر الإنترنت في البورصة أمس الجمعة.

وستعمل الشركتان خلال الأشهر المقبلة، على شراء عدة سفن شحن للغاز الطبيعي المسال من السوق الدولية، بحجم إزاحة لكل منها يبلغ 65 ألف طن، حيث ستشتري شركة "سينوبك" 65 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال بالنيابة عن شركة "سي آر" للغاز، إحدى كبرى شركات غاز الفحم في الصين.

وبدأت بورصة شانغهاي للنفط والغاز في 28 أغسطس الماضي عمليات تجريبية لنظامها الخاص بشراء الغاز الطبيعي المسال عبر الإنترنت من السوق الدولية، حيث توصلت "سينوبك" و"سنووك" لصفقات شراء للغاز الطبيعي المسال مع نظيراتها الأجنبية من خلال نظامها لخدمة تقديم العطاءات، وبلغ إجمالي حجم المعاملات 130 ألف طن.

وقالت البورصة إن بإمكان الأعضاء المسجلين فيها حاليا طرح مناقصات متوسطة أو طويلة الأجل لشراء أو بيع الغاز الطبيعي المسال من خلال نظام التبادل الدولي للغاز الطبيعي المسال عبر الإنترنت.

وتدرس البورصة أيضاً إنشاء خدمة شراء جماعية للمشترين الصغار للغاز الطبيعي المسال، بحسب متطلبات السوق