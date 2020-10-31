البطريرك الماروني: السياسيون اللبنانيون فشلوا في إدارة البلاد ويجب تشكيل حكومة إنقاذ

اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، أن القوى السياسية اللبنانية فشلت في تمثيل المواطنين وكسب ثقتهم في إدارة البلاد، على نحو يستدعي أن تتنحى تلك القوى عن المشهد السياسي ولو بصورة مؤقتة، في سبيل تمكين فريق عمل حكومي متضامن من قيادة لبنان نحو طريق النهوض من الأزمات.

وقال بطريرك الموارنة -خلال عظة اليوم- "إن الشعب اللبناني يتطلع لتشكيل حكومة لكل اللبنانيين، تلتزم أحكام الدستور والوفاق الوطني وتكون قادرة على إنقاذ البلاد من الأزمات"، مضيفا "أي حكومة أخرى هي مضيعة للوقت وللوطن كما كانت الحكومات السابقة".

ودعا إلى تعزيز الشراكة المسيحية - الإسلامية في العالم، وتبديد أجواء صراع الأديان، خصوصا بعد تقدم الحوار بين مرجعيات الإسلام والمسيحية وصدور وثيقة الأخوة الإنسانية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتابع قائلا "تشجب كنيستنا بشدة التعرض المقيت للرموز الدينية وإعادة نشر الرسوم المسيئة تحت ستار الحريات، كما تستنكر في الوقت عينه إقدام عناصر إسلامية متطرفة على قطع رأس معلم أمام مدرسته وذبح 3 مصلين داخل كنيسة في مدينة نيس بفرنسا. هذه الأعمال المستنكرة لا تجد لها أي مبرر إنساني أو ديني، ونصلي من أجل احترام الأديان المتبادل وتعزيز حوار الثقافة والحياة بين المسيحيين والمسلمين".