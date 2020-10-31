«المصرية للاتصالات» توقع اتفاقية تعاون مع «إريكسون» لتحديث بوابتها الدولية

وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية تعاون مع شركة «إريكسون» لتحديث بوابتها الدولية باستخدام أحدث التقنيات، وذلك بما يساهم فى تحسين جودة خدماتها ويحقق تطلعات الشركة نحو تطوير الشبكة الأساسية وتلبية متطلبات عملائها المستقبلية. وقع الاتفاقية كل من المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، وفادى فرعون، رئيس إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وبموجب هذه الاتفاقية تقوم شركة «إريكسون» بتحديث البوابة الدولية للشركة المصرية للاتصالات اعتمادًا على أحدث التقنيات لديها، بما يعزز من جودة خدمات الثابت والمحمول التى تقدمها المصرية للاتصالات، ويخفض التكلفة الإجمالية للملكية، ويوفر إمكانية النشر لوظائف الشبكة الافتراضية بسرعة وكفاءة بما يمهد الطريق لإطلاق نماذج أعمال وخدمات مؤسسية جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، ومع دخول المصرية للاتصالات لعالم «إنترنت الأشياء» ستتيح شركة «إريكسون» تراخيص البرمجيات ضيقة النطاق والمعززة بتكنولوجيا إنترنت الأشياء للمصرية للاتصالات، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذا المشروع بنهاية عام 2020 فى محافظتى القاهرة والإسكندرية باعتبارهما مركزين دوليين رئيسيين للشركة المصرية للاتصالات.

وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات إن سوق الاتصالات تشهد تطورات متسارعة، تتزايد معها متطلبات عملائنا وتطلعاتهم، لذلك فإننا لا نتوقف عن عمليات التطوير والتحديث التى تضمن حصول عملائنا على أفضل خدمات الاتصالات الممكنة.

وقال فادى فرعون، رئيس إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: إن هذه الشراكة تؤكد على ريادتنا التكنولوجية فى مجال البوابات الدولية، كما أن الثقة التى توليها المصرية للاتصالات لنا من أجل تشغيل شبكتها وتنفيذ الإجراءات التحويلية ودفع عجلة النمو المستدام هو أمر يشجعنا على تلبية بل وتجاوز طموحاتنا المشتركة. إن التحول الرقمى يحدث فى جميع أرجاء صناعة الاتصالات.

تعود العلاقة بين شركتى إريكسون والمصرية للاتصالات إلى عام 1897 عندما تم إطلاق أول مكالمة هاتفية من مدينة الإسكندرية. ومنذ ذلك الحين تكتسب هذه الشراكة المزيد من القوة يومًا بعد يوم، وقد ساهمت شركة إريكسون فى تزويد المصرية للاتصالات بخدمات الصوت والبيانات لشبكة المحمول بعد إطلاقها فى عام 2017.