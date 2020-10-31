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الخارجية السودانية: تجديد ترامب حالة الطوارئ الوطنية بشأننا إجراء روتيني

وزارة الخارجية السودانية
وزارة الخارجية السودانية
الخرطوم - أ ش أ:
نشر في: السبت 31 أكتوبر 2020 - 3:24 م | آخر تحديث: السبت 31 أكتوبر 2020 - 3:24 م

أكدت وزارة الخارجية السودانية، أن تجديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للقرار التنفيذي الخاص بحالة الطوارئ الوطنية بشأن السودان، لا أثر له على الخطوات الجارية حالياً لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم السبت، أن تجديد هذا القرار هو إجراء روتيني يتم متى استحق وقته، وهو مرتبط بوجود السودان فى القائمة.

وأوضحت أنه يُنتظر أن يتم إلغاء القرار مباشرة مع القوانين التي شُرعت ضد السودان طوال السنوات الماضية، بعد استكمال الإجراءات الجارية لإنهاء التصنيف وإلغاء كافة القوانين المتصلة به.


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