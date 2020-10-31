أفغانستان تسجل 91 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم السبت، تسجيل 91 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وثلاث حالات وفاة، فيما تعافت 63 حالة وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت قناة (طلوع نيوز) الإخبارية الأفغانية أن الوزارة لم تعلن عن ظهور أي حالات في العاصمة كابول أو مدينة هرات اللتين كانا لديهما أعلى عدد من الحالات المصابة بالفيروس بين المحافظات الأخرى خلال الأسبوع الماضي.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة العامة فإن العدد التراكمي لإجمالي حالات الإصابة يبلغ في الوقت الحالي 41 ألفًا و425 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 1536 حالة، إجمالي حالات الشفاء 34 ألفًا و321 حالة.