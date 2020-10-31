كردستان العراق: عمل إرهابي استهدف أنبوب تصدير النفط الخاص بالإقليم أدى إلى توقفه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت حكومة إقليم كردستان العراق في بيان يوم الجمعة، إن عملا إرهابيا استهدف أنبوب تصدير النفط الخاص بالإقليم يوم الأربعاء، أدى إلى وقف الصادرات إلى مدينة جيهان في إقليم أضنة التركي.

ولم يوضح البيان إن كانت الصادرات لتركيا استؤنفت.

وأكدت حكومة إقليم كردستان استمرار التحقيقات للكشف عن منفذي تفجير أنبوب النفط.

وذكرت حكومة الإقليم في بيان أنها تدين بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف أنبوب تصدير نفط إقليم كردستان.

وأضافت أن "مثل هكذا أعمال تزيد الأوضاع في الإقليم والمنطقة تعقيدا".

وشددت على أنها لن تسمح بأي شكل من الأشكال بتهديد مصالحها والمساس بقوت شعب كردستان، مشيرة إلى استمرار التحقيقات للكشف عن منفذي الهجوم.