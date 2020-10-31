الرئيس الإيراني يفرض قيودا في 25 محافظة لاحتواء كورونا

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، فرض قيود في 25 مدينة من مراكز المحافظات الإيرانية لمدة 10 أيام لمكافحة تفشي جائحة كورونا في البلاد.

جاء ذلك خلال حضور الرئيس روحاني اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا صباح اليوم السبت، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقال روحاني: "وافقنا على فرض قيود في 25 مركز محافظة، ابتداء من يوم الأربعاء الرابع من الشهر المقبل، ولمدة عشرة أيام حتى الثالث عشر من ذات الشهر، والتي تشمل تعطيل أنشطة المجموعات المهنية الثالثة والرابعة، وبينها بشكل أساسي الأنشطة التعليمية وأماكن التجمعات، كما تم تمديد القيود المفروضة على 43 مدينة لمدة أسبوع آخر".

يأتي ذلك وسط تزايد اعداد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وكشفت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران، في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 34 ألفًا و864 شخصًا، بعد تسجيل 386 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 612 ألفًا و 772 حالة بعد تسجيل 7820 إصابة جديدة منذ أمس الجمعة.