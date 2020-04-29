الهند تسجل 48 ألفا و268 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم السبت، تسجيل 48 ألفا و268 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في أنحاء البلاد إلى 8 ملايين و137 ألفا و119 مصابا.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة -حسبما نقلت قناة (إن دي تي في) الهندية- أنه على مدار الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 551 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 121 ألفا و641 وفاة.

وتعافى من الفيروس أكثر من 59 ألفا و454 شخصا؛ ليصل إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في عموم البلاد إلى 7.4 مليون حالة.