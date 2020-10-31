اعتقال رجل هاجم قوات الأمن عند مبنى قيادة شرطة العاصمة وسط موسكو

أعلنت كبيرة مساعدي رئيس مديرية لجنة التحقيق بموسكو، يوليا إيفانوفا، اعتقال رجل هاجم رجال الشرطة عند مبنى قيادة شرطة العاصمة في شارع بتروفكا وسط موسكو.

وقالت إيفانوفا - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت-: "إنه في الوقت الراهن، تم توقيف شخص من مواليد 1988، وتجري معه إجراءات التحقيق اللازمة بشأن هجومه على رجال الشرطة عند مبنى قيادة شرطة العاصمة".

من جانبه، أوضح مصدر في المكتب الصحفي لقيادة شرطة العاصمة، أن الرجل أصاب أحد عناصر دورية للشرطة في وجهه، كما لم يستجب المذكور لمطالب الشرطة وأبدى المقاومة الجسدية ضدهم، مما اضطرت الشرطة لاستخدام القوة ضده.

ولفت إلى فتح قضية جنائية ضد المعتدي، وفقا للمادة "استخدام العنف ضد ممثل السلطات خلال أداء مهامه"، من قانون العقوبات الجنائية الروسي.