إسبانيا: الإفراج عن مناصرين مشتبه بهم لزعيم كتالونيا الانفصالي

ذكرت وسائل إعلام إسبانية، أنه تم اليوم الجمعة، الإفراج عن تسعة أشخاص يشتبه في تورطهم في ممارسات غير قانونية لدعم الزعيم الانفصالي الكاتالوني السابق كارلس بوجديمون، وذلك بعد يومين من اعتقالهم.

ووفقا لصحيفة إل موندو ووسائل إعلام أخرى، تم الإفراج عن المشتبه بهم، ومن بينهم أرباب عمل وناشطون وسياسيون سابقون، بعد جلسة استماع أمام قاض في برشلونة.

وتم اتهامهم بتمويل إقامة بوجديمون في بلجيكا عن طريق اختلاس أموال عامة وغيرها من الممارسات غير القانونية، والتخطيط وتنفيذ احتجاجات عنيفة.

وقالت التقارير نقلا عن مصادر قضائية إن الجميع استخدموا حقهم في الامتناع عن الإدلاء بشهادتهم اليوم الجمعة.