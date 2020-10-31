بدء العمل بكوبري ملوي لمدة 4 أشهر بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا عن بدء العمل بكوبري ملوى العلوي، ونظرا للبدء في الأعمال تم عمل تحويلات بطريق مصر أسوان.

جاء ذلك بالتنسيق مع مدير إدارة مرور المنيا للقادم من بحري اتجاه قبلي والقادم من قبلي اتجاه بحري تم تحويل الطريق بداية من طريق السبعيني اتجاه الدائري مرورا بكوبري المزرعة وكوبري 26 يوليو وكوبري الحلاجة إلى أسفل الكوبري الدائري مع السماح فقط للميكروباص والأتوبيس ملوى المنيا القادم من بحري اتجاه قبلي بالدخول إلى مساره الطبيعى إلى المواقف الخاصة بهم.

وأكدت الوحدة المحلية ان مدة الاعمال بهذه المرحلة أربعة أشهر.