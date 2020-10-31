تايمز: المملكة المتحدة قد تفرض إغلاقا في إنجلترا الأسبوع المقبل بسبب كورونا

ذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يدرس فرض تدابير إغلاق في كافة أنحاء إنجلترا اعتبارا من الأسبوع المقبل، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن يعلن جونسون عن تلك الخطوات الجديدة خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين.

وأضافت أنه إذا تم إعلان تلك التدابير فإنها قد تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأربعاء وستستمر حتى أول ديسمبر المقبل.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم، فقد تزايدت الضغوط على جونسون من أجل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، مع تسجيل المملكة المتحدة أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بأكثر من 46 ألف وفاة.