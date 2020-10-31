بريطانيا: توقعات بإعلان جونسون إغلاق جميع أنحاء إنجلترا

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أفادت وسائل إعلام بريطانية في وقت متأخر يوم الجمعة، بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون يدرس فرض قيود إغلاق جديدة في كل أنحاء إنجلترا.

وتعرض جونسون لضغوط متزايدة من العلماء والمعارضة لفرض إغلاق وطني مؤقت يكون بمثابة "قاطع الدائرة" في ظل ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت صحيفة التايمز أن جونسون سيحدد إجراءات جديدة في مؤتمر صحفي يوم الاثنين، وأنها قد تدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء وتظل قائمة حتى أول ديسمبر.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر حكومي رفيع المستوى أنه سيسمح فقط للمتاجر الأساسية والمرافق التعليمية بفتح أبوابها.

من جانبها، قالت صحيفة الجارديان إن جونسون سيناقش تفاصيل الإجراءات خلال عطلة نهاية الأسبوع بهدف الإعلان عنها في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، بينما قالت سكاي نيوز إن جونسون التقى بكبار زملائه في مجلس الوزراء يوم الجمعة.

وأصدر مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني تقديرات يوم الجمعة أوضح خلالها أن 568100 شخص في جميع أنحاء إنجلترا أصيبوا بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي.

وتتخذ اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية قرارات بشأن إجراءاتها الخاصة بشكل منفصل عن إنجلترا.