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حالات الشفاء من كورونا تتجاوز الـ40 ألفا في الجزائر

هديل هلال
نشر في: السبت 31 أكتوبر 2020 - 8:02 م | آخر تحديث: السبت 31 أكتوبر 2020 - 8:02 م

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 57 ألفًا و942 في البلاد.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء السبت، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل ثمانِ وفيات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1964.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 187 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 40 ألفًا و201.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 45 مليون إصابة.

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