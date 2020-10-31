إجمالي إصابات كورونا في كندا 234 ألفا و939 والوفيات 10163

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا إلى 234 ألفا و939 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت تورونتو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في كندا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 10 آلاف و163، حتي صباح السبت، بزيادة 36 وفاة عن نفس التوقيت أمس الجمعية.

وتعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 196 ألفا و 935 من المصابين حتى الآن.

وأعلنت كندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 39 أسبوعا تقريبا