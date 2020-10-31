 أنجولا تنفق 700 مليون دولار لإنشاء مصفاة تكرير لتقليل الاعتماد على الواردات - بوابة الشروق
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أنجولا تنفق 700 مليون دولار لإنشاء مصفاة تكرير لتقليل الاعتماد على الواردات

د ب أ
نشر في: السبت 31 أكتوبر 2020 - 8:04 م | آخر تحديث: السبت 31 أكتوبر 2020 - 8:04 م

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أن شركة النفط الوطنية في أنجولا "سونانجول" اتخذت قرارا نهائيا ببناء مصفاة نفط في منطقة "كابيندا" بشمال البلاد، لتقليل اعتماد البلاد على الواردات.

وأضافت أن ذلك القرار جاء بالتعاون مع شركة "جيمكورب كابيتال إل إل بي"، بتكلفة 700 مليون دولار، وستصل تكلفة المرحلة الأولى إلى 220 مليون دولار، وستبدأ في مارس، وتشمل تركيب نصف طاقة المعالجة للمصفاة البالغة 60 ألف برميل يوميا.

ويتم إنشاء المصفاة على ثلاث مراحل، على أن تكون جاهزة للعمل في الربع الأول من عام 2022، بحسب بلومبرج.


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