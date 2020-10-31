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رئيس الوزراء البريطاني: سنتجاوز محنة كورونا

هديل هلال
نشر في: السبت 31 أكتوبر 2020 - 9:55 م | آخر تحديث: السبت 31 أكتوبر 2020 - 9:55 م

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده ستتجاوز محنة فيروس كورونا، متابعًا: «علينا أن نعمل الآن لنحتوي نسبة الصعود في العدوى».

وأضاف جونسون، خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، أن الإجراءات ستصبح أقل تقيدًا بحلول مارس وإبريل، متوجهًا برسالة للمواطنين: «ابقوا في منازلكم واحموا الهيئة الوطنية للخدمات الصحية واحموا حياة الآخرين».

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء السبت، عن إغلاق ثانٍ في البلاد يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الخميس المقبل، مشيرًا إلى استمراره حتى الثاني من ديسمبر المقبل.


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