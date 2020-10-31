«مصر تبدأ» ينظم منتدى «رائدات مصر» لدعم رائدات الأعمال الناشئات

نظم برنامج حاضنة الأعمال (مصر تبدأ)، «منتدى رائدات مصر»، أول منتدى افتراضى يُقام لدعم رائدات الأعمال فى مصر، والذى أتاح الحضور المجانى فى أولى دوراته الإلكترونية، وأقيمت فعاليتها عبر الإنترنت لمدة يوم واحد.

واستضاف المنتدى ــ الذى شهد حضور أكثر من ٣٠٠ رائدة أعمال مصرية ــ متحدثين وخبراء من شركات تكنولوجية عملاقة مثل Dell Technologies وجوجل ويوتيوب، قدموا العديد من الخبرات وورش العمل التدريبية حول كيفية تأسيس شركة ناشئة بدايةً من الفكرة وحتى التطبيق.

ويهدف «منتدى رائدات مصر» إلى إلهام وتمكين المرأة؛ حيث قدمت فعالياته الفرصة لكل من لديها حلم الريادة والرغبة فى بدء عملها الخاص للتعلم والاستفادة من خبرات نماذج ناجحة ومشرفة للمرأة المصرية فى مجال ريادة الأعمال.

كما شهد المنتدى طرح جوانب عدة للنقاش حول الفرص والتحديات التى تواجهها المرأة، سواء فى العمل بالمجالات المؤسسية التقليدية أو فى ريادة الأعمال.

تضمنت قائمة المتحدثات بالمنتدى من السيدات الملهمات: صابرين عاصم، إحدى رائدات أعمال برنامج Flat6labs، ومديرة ومؤسسة شركة UNTAP Technologies، ومى عباس مديرة تدريب العملاء بشركة RSA Security.

وحول استضافة المنتدى الرقمى، قال حسن منسى، المدير التنفيذى ببرنامج مصر تبدأ، «اهتم برنامج Flat6labs اهتمامًا خاصًا بالحفاظ على وجود نسبة ٣٠٪ من الإناث من بين المشاركين فى حاضنات الأعمال، وذلك إيمانًا بقدرة رائدات الأعمال المصريات على المشاركة فى تحفيز نمو الاقتصاد، وهو ما يتضح من خلال الدور الهام الذى تلعبه المرأة المصرية بصفتها امرأة عاملة ومعيلة لأسرتها لدى مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية. وقد أردنا من خلال هذا المنتدى إتاحة الفرصة لرائدات الأعمال الطموحات كى يخرجن قدراتهن الكامنة ويواصلن إحداث التأثير الإيجابى على الاقتصاد المصري».