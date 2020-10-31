وزيري: افتتاح 3 متاحف اليوم يحدث للمرة الأولى في التاريخ

قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنهم تشرفوا بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ3 متاحف اليوم، مشيرًا إلى أن الأمر يحدث للمرة الأولى في التاريخ.

وأضاف وزيري، خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار TeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء السبت، أن متحف شرم الشيخ يضم نحو 5200 قطعة أثرية تتبع الحضارة المصرية القديمة، فضلًا عن عرض قطع آثار للمرة الأولى.

ولفت إلى أن المتحف أضاف نوعًا جديدًا من السياحة الثقافية، إلى جانب الشاطئية والترفيهية التي تستهدفها جموع السائحين في المدن الساحلية، واصفًا المتحف بأنه «كبسولة فاتح شهية»، وفقًا لتعبيره.

ونوه الأمين العام للأعلى للآثار إلى أن ما حدث عام 2011 أثر سلبًا على المجلس الأعلى ووزارة السياحة، متابعًا: «بدأنا التعافي في 2016 وعادت السياحة بقوة خلال السنوات التالية لها حتى أزمة كورونا».

وطمأن بضخ حركة سياحية كبيرة بمجرد الانتهاء من أزمة فيروس «كوفيد - 19» التي أدت إلى توقف الأوضاع في العالم ككل، مؤكدًا عودة السياحة كسابق عهدها.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية، وعددًا من المشروعات القومية الأخرى، في مدينة شرم الشيخ، بحضور أمير منطقة تبوك، فهد بن سلطان، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار والسياحية، وعدد من المسؤولين والوزراء وكبار رجال الدولة.