نقل عشرات من مرضى «كوفيد-19» من مستشفى في روسيا عقب انفجار

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جرى نقل 160 من مرضى فيروس كورونا المستجد في روسيا إلى مستشفيات أخرى أو إلى ملاعب رياضية، في أعقاب انفجار خزان أوكسجين في مستشفى تقع في مدينة تشيليبينسك غربي البلاد، حسبما ذكر مسؤولون محليون.

وأظهرت مقاطع فيديو الانفجار الذي لم يدمر المستشفى فحسب، بل تقريبا المباني القريبة منها، ولم يتم بعد تحديد سبب الانفجار.

وقالت السلطات المحلية لوكالة أنباء "تاس" الروسية إنه جرى خلال الأيام القليلة الماضية فقط تركيب معدات لتوفير الأوكسجين للمرضى.

ويشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا شهد زيادة سريعة في روسيا خلال الأسابيع الأخيرة.

وأعلنت البلاد تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بالفيروس اليوم السبت، ليصل إجمالي الإصابات هناك إلى 6ر1 مليون.

وتوفر مستشفيات مؤقتة الخدمات اللازمة للمرضى في العديد من المناطق في أنحاء روسيا.