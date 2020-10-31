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طالب عشرات الآلاف من الموريتانيين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاعتذار للمسلمين فورا والتوقف عن الإساءة للاسلام .

وشارك المتظاهرون في مهرجان من اكبر المهرجانات التي شهدتها العاصمة الموريتانية حسب مراقبين عقد مساء اليوم الجمعة في نواكشوط بدعوة من فعاليات مختلفة من المجتمع المدني بينهم نواب ومنتخبون وعلماء وأئمة وفنانون .

وانتقد المشاركون في المهرجان بشدة "إصرار الرئيس الفرنسي على الاساءة للإسلام ودفاعه المستميت عن الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول الكريم".

وقال النائب البرلماني محمد بويا ولد محمد فاضل في كلمته وهو أحد أبرز منظمي المهرجان إن الرئيس ماكرون "تجاوز كل الخطوط الحمراء ولا مناص له من الاعتذار، لأنه نال من المسلمين وأغضبهم وأصابهم في أعز ما يملكون".

وعرض النائب البرلماني دمية للرئيس الفرنسي ماكرون ودعا المشاركين في المهرجان إلى رميها تعبيرا عن الاحتجاج .

وركز المشاركون في المهرجان على الدعوة لمقاطعة المنتجات الفرنسية باعتبار المقاطعة "سلاحا فعالا وقويا في وجه الغرب لحمل الساسة على التراجع عن الاساءات التي تستهدف عقيدتنا ورسولنا وديننا".