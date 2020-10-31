جامعة الإسكندرية تشهد تخرج حفل الدفعة الأولى لـ166 مساعد خدمات صحية

نظمت لجنة تمكين المرأة بالمنطقة الروتارية برئاسة الدكتورة أميمة الشيخ، تحت رعاية محافظ المنطقة الروتارية أسامة الأحمر والدكتور هشام جابر القائم بأعمال رئيس جامعة الاسكندرية أمس الجمعة، احتفال تخريج الدفعة الأولي لعدد 166 مساعد خدمات صحية، بالتعاون مع كلية التمريض جامعة الإسكندرية وجمعية الريادة للتنمية، واستمر التدريب لمدة 3 شهور.

وقالت رئيس لجنة تمكين المرأة، اليوم السبت، إنه نظرا للظروف الراهنة لجائحة كورونا فرضت تحسين مستوي الأداء لقطاع التمريض من خلال دورالمجتمع المدني الفعال، متابعة و جاء ذلك من خلال إقامة دورة تدريبية متخصصة داخل صرح كبير بشهادة معتمدة من جامعة الإسكندرية.

وأوضحت إنه قد فتحت هذه الدورة التدريبية افاق عمل لحاملي الثانوية ومايعادلها، وأيضا تخفيف الأعباء علي كاهل فريق التمريض واعطاء فرصة لتطوير الأداء في مهنة التمريض.

شارك الإحتفال جامعة الاسكندرية ممثلة في كلية التمريض برئاسة الدكتورة نفرتيتي حسن عميده الكليه ، ووكلاء الكلية وهيئة التدريس ، منظمة بلان ، جمعية الرياده للتنمية، وفريق العمل من أعضاء لجنة تمكين المرأة بالمنطقة الروتارية 2451.