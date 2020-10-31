مسيرة المثليين بتايوان تجذب 130 ألف شخص وسط مخاطر كورونا

خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في تايبيه اليوم السبت، مطالبين ببيئة يسودها ود أكثر في تايوان تجاه السحاقيات والمثلين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا ، وذلك رغم مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

وهذه هي النسخة الثامنة عشر لمسيرة المثليين في تايوان، وبسبب إجراءات الضوابط الحدودية الخاصة بجائحة فيروس كورونا، جرى خفض أكبر مسيرة للمثليين في آسيا. وجرى قصر المشاركة على الأغلب على سكان الجزيرة.

وفي أكتوبر 2019، جذبت مسيرة المثليين في تايوان رقما قياسيا من المشاركين بلغ 200 ألف شخص بما في ذلك عدد من الأجانب الوافدين إلى تايبيه. وحدث ذلك عقب مرور خمسة أشهر بعدما اصبحت الجزيرة الديمقراطية أول دولة في أسيا تقنن زواج المثليين.

وقال المنظمون إن أكثر من 130 ألف شخص شاركوا في المسيرة في تايبيه.