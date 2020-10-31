 شلاتين تستعد لمجابهة السيول بعقد لقاء لجميع الأجهزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شلاتين تستعد لمجابهة السيول بعقد لقاء لجميع الأجهزة

كمال رشاد
نشر في: السبت 31 أكتوبر 2020 - 8:28 م | آخر تحديث: السبت 31 أكتوبر 2020 - 8:28 م

عقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة شلاتين، اليوم السبت، اجتماعًا بجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والإدارات المختلفة بالمدينة، وممثلي جميع الشركات العاملة في نطاق المدينة وإدارات المتابعة والأزمات والعلاقات العامة بالوحدة المحلية.

وقال شعبان إنه بناءً على تعليمات اللواء عمرو محافظ البحر الأحمر، فإن المدينة تستعد لمجابهة التغيرات المناخية والسيول.

وأضاف، خلال الاجتماع، أنه تم الوقوف على مدى الجاهزية ومناقشة كافة الاستعدادات لمجابهة السيول، وتخصيص المهام لكل جهة من الحاضرين، والتأكد من توافر وتخزين من المواد التموينية والبترولية في خلال فترة التغيرات المناخية.

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