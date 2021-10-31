أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 4ر246 مليون حتى صباح اليوم الأحد، بينما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من السبعة مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 246 مليونا و416 ألفا.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و995 ألفا.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم وصل إلى ستة مليارات و947 مليون جرعة.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.