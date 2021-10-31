منظمة بيئية خيرية تُبحر بسفينة إلى جلاسكو لتوصيل رسالة النشطاء إلى قمة المناخ

أعلنت المنظمة البيئية الخيرية "جرين بيس"، اليوم الأحد، أنها تخطط للإبحار بسفينة "رينبو واريور" في نهر كلايد وصولا إلى مدينة جلاسكو في اسكتلندا؛ حيث تنعقد الدورة الـ26 من مؤتمر تغير المناخ (كوب 26)، وذلك رغم تحذيرات شرطة خفر السواحل وميناء جلاسكو.

وذكرت شبكة "بي بي سي" على موقعها الإلكتروني، أن السفينة تحمل نشطاء شباب من الدول الأكثر تأثرا بأضرار ظاهرة تغير المناخ، على أن يطالبوا قادة العالم المشاركين في قمة المناخ بـ"التوقف عن خذلنا"، وهي الكلمات المطبوعة على رايات كبيرة مُعلقة في مختلف أجزاء السفينة.

وأشارت إلى أن السفينة تبحر معتمدة بشكل أساسي على طاقة الرياح، وانطلقت ليلة أمس السبت من ليفربول؛ لكن تم توجيه تعليمات لقبطان السفينة بأنه ممنوع الإبحار عبر نهر كلايد الذي تتحكم فيه شرطة خفر السواحل؛ وقرر قبطان السفينة تجاهل التحذيرات لأن رسالة النشطاء على السفينة ضرورية من أجل نجاح مؤتمر تغير المناخ كوب 26.

ولفتت الشبكة إلى أن هذه السفينة هي ثالث مركبة بحرية تحمل اسم "راينبو واريور"، أو المُحارب المُلون، تستخدمها منظمة "جرين بيس" في احتجاجاتها البيئية، موضحة أن السفينة الأولى تم تفجيرها على يد الاستخبارات الفرنسية عام 1985، والسفينة الثانية تم استبدالها بأخرى أحدث عام 2011.