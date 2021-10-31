 ضبط موظفة قروض بجمعية خدمية لاختلاسها مبلغ مالي بسوهاج - بوابة الشروق
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ضبط موظفة قروض بجمعية خدمية لاختلاسها مبلغ مالي بسوهاج

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 31 أكتوبر 2021 - 2:16 م | آخر تحديث: الأحد 31 أكتوبر 2021 - 2:16 م

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على موظفة بإحدى الجمعيات لاختلاسها مبلغ مالي بسوهاج.

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغا من مسئول بإحدى جمعيات خدمات المشروعات متناهية الصغر، باستيلاء موظفة مسئولة القروض بفرع الجمعية بسوهاج على مبالغ مالية من أموال الجمعية دون وجه حق.

وبإجراء التحريات تأكدت صحة الواقعة واستغلال المشكو فى حقها (الموظفة المسئولة عن القروض بفرع الجمعية بسوهاج) موقعها الوظيفى كونها مسئول أول القروض والمنوط لها تحصيل الأقساط من عملاء الجمعية المقترضين، وقيامها باختلاس تلك الأموال لنفسها دون وجه حق ما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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