افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، فعاليات دورة إعداد القيادات الطلابية التي نظمها مركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب وبالتنسيق مع اتحاد طلاب الجامعة، بمشاركة 300 طالب وطالبة من أمناء الاتحادات الطلابية، وتستمر لمدة يومين.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من الدورات هو إعداد وتأهيل قيادات طلابية قادرة على إدارة الأنشطة الطلابية داخل الجامعة، والمشاركة في تنفيذ المبادرات المجتمعية الخارجية، ويسعى البرنامج التدريبي إلى توفير التدريب الفعال على القيادة، والتركيز على التنمية والتطوير الذاتي معتمداً على الأنشطة التفاعلية التي تركز على تطوير الصفات التي تؤهل الطالب ليصبح قائدا ناجحا قادرا على خدمة جامعته ومجتمعه.

وأضاف رئيس الجامعة، أن اليوم الأول للدورة يتم تدريب الطلاب خلال محاضرتين على مهارات الاتصال، والقيادات الإبداعية، بينما اليوم الثاني يتدرب الطلاب على القيادة بالمشاركة، وحل المشكلات واتخاذ القرارات.

وأشار الدكتور جمال عبدالمطلب، إلى أن الدورات يحاضر فيها نخبة من المدربين المعتمدين بالمركز، بالإضافة إلى خبراء في مجال الأنشطة الطلابية من الأساتذة والعاملين بإدارة رعاية الشباب، على أن يحصل المتدرب علي شهادة معتمدة من المركز تفيد اجتيازه للدورة التدريبية.