الجيش اللبناني ينظم يوما مفتوحا للقوات الجوية بحضور 20 ألف مواطن

نظم الجيش اللبناني، اليوم الأحد، يوما مفتوحا للقوات الجوية حضره أكثر من 20 ألف مواطن بقاعدة رياق الجوية بين مدينتي زحلة وعنجر في منطقة البقاع اللبنانية.

وتخلل الاحتفال عروض جوية لأسراب مختلفة من الطائرات وعروض للوحدات الخاصة وأفواج التدخل.