 الجيش اللبناني ينظم يوما مفتوحا للقوات الجوية بحضور 20 ألف مواطن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اللبناني ينظم يوما مفتوحا للقوات الجوية بحضور 20 ألف مواطن

أ ش أ
نشر في: الأحد 31 أكتوبر 2021 - 11:55 م | آخر تحديث: الأحد 31 أكتوبر 2021 - 11:55 م

نظم الجيش اللبناني، اليوم الأحد، يوما مفتوحا للقوات الجوية حضره أكثر من 20 ألف مواطن بقاعدة رياق الجوية بين مدينتي زحلة وعنجر في منطقة البقاع اللبنانية.

وتخلل الاحتفال عروض جوية لأسراب مختلفة من الطائرات وعروض للوحدات الخاصة وأفواج التدخل.

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