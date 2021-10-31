إيران ترجح مسؤولية أمريكا وإسرائيل عن الهجوم السيبراني على محطات الوقود

قال رئيس منظمة الدفاع المدني في إيران، العميد غلام رضا جلالي، إن التحليلات الاستخباراتية تشير إلى مسؤولية الولايات المتحدة وإسرائيل عن الهجوم السيبراني الأخير على محطات الوقود.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، اليوم الأحد، عنه القول: "وفق التحليلات الاستخباراتية، فإن الهجوم السيبراني على منظومات الوقود قد حصل من قبل دولة أجنبية والأمريكيين والصهاينة.. لكن من ناحية المعلومات الفنية نقوم بدراسة القضية، ولا يمكننا إبداء الرأي بصورة قاطعة".

ووصف الهجوم بأنه "كان معقدا جدا".

وأشار إلى إمكانية أن تكون هناك عناصر داخلية على صلة بالهجوم السيبراني، مضيفا أن الأجهزة الأمنية تعكف على دراسة الموضوع من هذا الجانب أيضا.

وكانت مشكلة فنية أصابت نظام الدفع ببطاقات الدعم في محطات الوقود في أنحاء إيران بحالة شلل الأسبوع الماضي، ما تسبب في تكدس المركبات أمام محطات الوقود.

ويستطيع الإيرانيون تزويد سياراتهم بالوقود بدون بطاقة الدعم، ولكن سعر الوقود يتضاعف في هذه الحالة.