لميس الحديدي: ارتفاع سعر زيت التموين والسيارات سببه سلاسل الإمدادات

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن العالم يشهد موجة تضخمية كبيرة انعكست على الأسعار العالمية بشكل كبير ومن ثم محلياً، معلقة: «شفنا الفترة اللي فاتت انعكاس ذلك في أسعار البيض والدواجن قبل تدخل الدولة لتحقيق موازنة الأسعار».

وتابعت خلال برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «ON»، أن الأسعار المتصاعدة عالمياً انعكست على قطاعات أخرى، قائلة: «بدأنا نشوف زيت التموين وأسعار السيارات والوقود للمصانع تتصاعد، كل ده سببه سلاسل الإمدادات الناجمة عن التضخم العالمي».

وكشفت الحديدي أن الدولة المصرية استعدت لتلك القفزات الناجمة عن تأثر سلاسل الأمداد حول العالم في أعقاب الفتح الاقتصادي بعد جائحة كورونا، متابعة: «مصر فكرت عبر التحوط استراتيجيا من السلع عبر الشراء لتلك البضائع والسلع بعقود أجلة بأسعار اليوم وذلك لتخفيف وطأة ارتفاع الأسعار خاصة مع توقعات باستمرار الموجة التضخمية».

وبينت الحديدي أن الدولة لجأت لذلك لتقليل الموجة التضخمية وأثرها على مصر وما تقوم باستيراده، مضيفة: «مصر تستورد الكثير من الغذاء وهذا يؤثر على ميزاننا التجاري».