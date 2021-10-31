تشييع جثمان عبد الغفار شكر بمسقط رأسه بالدقهلية

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شيعت قرية تيرة التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية، عصر اليوم، جثمان عبد الغفار شكر، بحضور عدد من أعضاء الأحزاب السياسية.

وحضر تشييع الجثمان مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبى وطلعت فهمى أمين الحزب وأعضاء اللجنة بالقاهرة والدقهلية طارق البربرى ومحسن شبانة وناصر حلا ومحمد عطية وإيهاب عبد القادر وإبراهيم عطية ومحمد الطنبولى أمين حزب التجمع بالدقهلية.

وشغل عبد الغفار شكر، عدة مناصب أبرزها نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المصرى، نائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية بالقاهرة ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي السابق أمين التثقيف في التنظيم الشبابي الاشتراكي السابق وعضو المكتب السياسى لحزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوي سابق.