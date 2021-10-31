 الأردن وبريطانيا يبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الإنشاءات والإسكان - بوابة الشروق
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الأردن وبريطانيا يبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الإنشاءات والإسكان

علم الأردن
علم الأردن
أ ش أ
نشر في: الأحد 31 أكتوبر 2021 - 7:38 م | آخر تحديث: الأحد 31 أكتوبر 2021 - 7:38 م

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني، المهندس يحيى الكسبي، مع السفير الإيطالي لدى الأردن فابيو كاسيزي والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون في مجال الإنشاءات والمقاولات والإسكان.

وأكد الكسبي، خلال اللقاء، اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، استعداد الوزارة لتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، مستعرضا المشاريع التي أنشأتها الوزارة، ونسب الإنجاز في المشاريع قيد التنفيذ، موضحا أن مشاريع وزارة الأشغال شيدت بسواعد أردنية يشار لها بالبنان ويُشهد بكفاءتها على الصعيدين المحلي والدولي.

وأشاد بعمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، مثمنا الجهود التي يبذلها السفير الإيطالي لزيادة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، بما ينسجم مع تطلعات قيادتي البلدين.

من جهته، أشاد السفير الإيطالي بالمشاريع التي نفذتها الوزارة، معربا عن استعداد بلاده لتعزيز آفاق التعاون بين البلدين في مجالات الإسكان والإنشاء والمقاولات.

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